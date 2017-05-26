Курганская область планирует заключить соглашения с тремя регионами на ПМЭФ в 2017 году

РЖД: подготовка железнодорожной инфраструктуры к ЧМ-2018 обошлась в 15 млрд рублейТранспорт 26 мая, 16:02
Двух российских дипломатов вышлют из ЭстонииМеждународная панорама 26 мая, 15:49
Третьяковка покажет выставки, посвященные столетию Революции и МосквеКультура 26 мая, 15:45
Пятиэтажный ажиотаж: вызовет ли программа реновации изменения на рынке жильяЭкономика и бизнес 26 мая, 15:39
Жители Черногории предлагают ввести санкции против США за инцидент с премьеромМеждународная панорама 26 мая, 15:33
Минздрав: родственников больных не допускают в реанимацию в силу "традиции"Общество 26 мая, 15:28
Минфин прогнозирует возможное снижение цен на нефть до $40 за баррель к концу 2017 г.Экономика и бизнес 26 мая, 15:27
"Локомотив" предложил хоккеисту Гаврикову продлить контрактСпорт 26 мая, 15:27
DM: рекламное выступление Роналду в Лондоне отменено из-за повышенной угрозы терактаСпорт 26 мая, 15:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Курганской области планируют заключить соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с Тульской областью, Республикой Коми и Карачаево-Черкесией в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня. Об этом в пятницу сообщила ТАСС начальник отдела международных и межрегиональных связей департамента экономического развития Курганской области Лариса Плотникова.
"Курганская область планирует подписать соглашения с Республикой Коми, Тульской областью и Карачаево-Черкесской Республикой. Соглашения предполагают взаимовыгодное сотрудничество между регионами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, что будет способствовать укреплению и развитию межрегиональных связей", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, власти Зауралья также планируют подписание трехстороннего соглашения с ПАО "Ростелеком" и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов и соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ). "Это второе соглашение Курганской области и АСИ, оно подразумевает взаимодействие при внедрении на территории нашей области успешных практик, которые реализуются в рамках проекта агентства "Магазин верных решений". Мы будем использовать опыт финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ", - подчеркнула в беседе с ТАСС начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности департамента экономического развития Курганской области Наталья Бедерина.
По ее словам, власти Зауралья сочли наиболее интересными две практики: "Развитие общественных пространств" и "Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов".
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.