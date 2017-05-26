Курганская область планирует заключить соглашения с тремя регионами на ПМЭФ в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Курганской области планируют заключить соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с Тульской областью, Республикой Коми и Карачаево-Черкесией в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня. Об этом в пятницу сообщила ТАСС начальник отдела международных и межрегиональных связей департамента экономического развития Курганской области Лариса Плотникова.

"Курганская область планирует подписать соглашения с Республикой Коми, Тульской областью и Карачаево-Черкесской Республикой. Соглашения предполагают взаимовыгодное сотрудничество между регионами в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, что будет способствовать укреплению и развитию межрегиональных связей", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, власти Зауралья также планируют подписание трехстороннего соглашения с ПАО "Ростелеком" и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов и соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ). "Это второе соглашение Курганской области и АСИ, оно подразумевает взаимодействие при внедрении на территории нашей области успешных практик, которые реализуются в рамках проекта агентства "Магазин верных решений". Мы будем использовать опыт финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ", - подчеркнула в беседе с ТАСС начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности департамента экономического развития Курганской области Наталья Бедерина.

По ее словам, власти Зауралья сочли наиболее интересными две практики: "Развитие общественных пространств" и "Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонта подъездов многоквартирных домов".

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт- Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.