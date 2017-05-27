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Сильный дождь с грозой, ветром и градом ожидается в Свердловской области

Новости Урала
27 мая, 9:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, мая. /ТАСС

В МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупредило о возможном ухудшении погоды в выходные дни, в регионе ожидаются грозы с сильным ветром и градом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По сообщению синоптиков, 27-28 мая в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, ветер с порывами до 20-25 м/с, очень сильный дождь", - сообщили в главке.

В ГУ МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности, а также ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не совершать походы и прогулки в лесу, во время грозы не пользоваться электроприборами и соблюдать правила дорожного движения.

"При граде не пытаться найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев", - добавили в главке МЧС.

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