Прокуратура проверит сообщения об отказе инвалиду в обслуживании в кафе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по сообщению в СМИ о нарушениях прав инвалида-колясочника в одном из кафе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева организована проверка публикации СМИ об отказе в одном из кафе Челябинска в обслуживании инвалида. Сообщается, что инвалиду-колясочнику, захотевшему пообедать в кафе, вынесли еду на улицу", - сообщили в пресс-службе.

Проверка будет приводиться с привлечением представителей общественной организации инвалидов. "Будет дана оценка соблюдению норм федерального законодательства о защите прав инвалидов со стороны предприятия общественного питания. Результаты проверки поставлены на контроль, в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры исчерпывающие прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-службе.