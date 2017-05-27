Прокуратура проверит сообщения об отказе инвалиду в обслуживании в кафе на Урале

Лавров: "Спартак" - как родина, которую не выбираютСпорт 27 мая, 14:36
Смольников считает, что "Зенит" с учетом результатов нуждался в переменахСпорт 27 мая, 14:31
Футболист сборной России Тарасов признался, что пока находится не в оптимальных кондицияхСпорт 27 мая, 14:25
Суд арестовал главного бухгалтера "Седьмой студии" МасляевуПроисшествия 27 мая, 14:20
Путин и Эрдоган договорились наращивать координацию усилий по сирийскому урегулированиюПолитика 27 мая, 14:17
СМИ: ФИФА оштрафует "Ювентус" на €60 тыс. за трансфер Погба в "Манчестер Юнайтед"Спорт 27 мая, 13:47
Сарсания стал спортивным директором футбольного клуба "Зенит"Спорт 27 мая, 13:43
Менеджер украинского боксера: Руденко и Поветкин сдадут допинг-тесты в рамках бояСпорт 27 мая, 13:32
Путин и Роухани подчеркнули важность совместных усилий при урегулировании ситуации в СирииПолитика 27 мая, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по сообщению в СМИ о нарушениях прав инвалида-колясочника в одном из кафе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева организована проверка публикации СМИ об отказе в одном из кафе Челябинска в обслуживании инвалида. Сообщается, что инвалиду-колясочнику, захотевшему пообедать в кафе, вынесли еду на улицу", - сообщили в пресс-службе.
Проверка будет приводиться с привлечением представителей общественной организации инвалидов. "Будет дана оценка соблюдению норм федерального законодательства о защите прав инвалидов со стороны предприятия общественного питания. Результаты проверки поставлены на контроль, в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры исчерпывающие прокурорского реагирования", - уточнили в пресс-службе.