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На Урале возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли две девочки

Новости Урала
28 мая, 12:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, мая. /ТАСС

По решению мирового судьи Белоярского района водитель арестован в административном порядке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Свердловской области, в котором погибли две школьницы, для дальнейшего расследования дело передано в Следственный комитет. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Свердловской области следователем СК принято к производству уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли две несовершеннолетние девочки", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, накануне вечером на автодороге Станция Глубокое - Бобровский водитель автомашины Honda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек (2002 и 2003 годов рождения), двигавшихся по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм дети скончались на месте происшествия, виновник аварии скрылся, но позднее был задержан.

Полиция возбудила в отношении водителя транспортного средства - жителя Екатеринбурга 1963 года рождения - уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Дело изъято из производства следователей полиции и принято к производству для дальнейшего расследования следователем следственного отдела по городу Заречный СК России по Свердловской области.

По решению мирового судьи Белоярского района водитель арестован в административном порядке.

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