Полиция проводит проверку по фактам нарушения порядка на фестивале в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Челябинская полиция начала проверку по фактам нарушения общественного порядка на фестивале красок в Челябинске, который прошел 27 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие, в прошлом известное как "Фестиваль красок Холи", на соответствие российскому законодательству. В пятницу прокуратура Тракторозаводского района Челябинска вынесла предписания о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.

"Мы подтверждаем факт, что автомобили полицейских закидали красками. По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка. Однако информация, размещенная в некоторых СМИ о том, что на прошедшем фестивале допущены беспорядки, не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.

По сообщениям местных СМИ, патрульные машины разрисовала толпа подростков, которые также выкрикивали оскорбления в адрес полицейских и пинали автомобили ногами.

Организаторы фестиваля сообщили, что как такового мероприятия не было, так как руководство торгово-развлекательного комплекса "Горки", где все должно было пройти, расторгло договор о предоставлении своей территории. "Нам удалось договориться с соседним магазином о размещении торговой палатки с красками, но проводить мероприятие с ведущими на сцене мы не стали, так как не имели права. Люди пришли, они чего-то ждали, а в итоге машина полиции заехала прямо в центр толпы, молодежь ее окружила и, скорее всего, как-то некорректно себя повела. Мы как организаторы не могли этому помешать, потому что, если бы мы поставили сцену на несогласованной территории и начали руководить людьми - штраф от пятисот тысяч", - сказал представитель арт-проекта "Вместе Зажигаем" Артем Сергеев, добавив, что 28 мая мероприятие отменено уже полностью.

Челябинская епархия просила правоохранительные структуры проверить "так называемый "Всероссийский фестиваль красок", ранее известный как "Фестиваль красок Холи" и посвященный памяти индийской демоницы Холики, сожженной на костре". В епархии сочли, что "организаторы праздника злонамеренно пошли на откровенный подлог, изменив название праздника, пытаясь представить его как невинное светское развлечение, веселую забаву для молодежи". Представители епархии попросили "во избежание большой беды дать этому явлению принципиальную, в том числе правовую оценку - не только на региональном, но и на федеральном уровне". В четверг в администрации Челябинска сообщили, что не видят оснований для запрета фестиваля красок.