Четыре человека, в том числе трое детей, погибли на пожаре в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Семья из четырех человек, среди которых трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в городе Заводоуковск Тюменской области. Об этом ТАСС сообщили в городской единой диспетчерской службе.

"Трое детей разных возрастов и взрослый погибли в пожаре. Еще одного пострадавшего увезли с места происшествия в больницу. Предположительно, это одна семья", - сказали в диспетчерской службе.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар произошел в Заводоуковске ночью в понедельник в частном доме. "В тушении пожара были задействованы 23 человека и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются", - уточнили в пресс-службе.