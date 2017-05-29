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Четыре человека, в том числе трое детей, погибли на пожаре в Тюменской области

Новости Урала
29 мая, 3:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

Еще один человек пострадал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Семья из четырех человек, среди которых трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в городе Заводоуковск Тюменской области. Об этом ТАСС сообщили в городской единой диспетчерской службе.

"Трое детей разных возрастов и взрослый погибли в пожаре. Еще одного пострадавшего увезли с места происшествия в больницу. Предположительно, это одна семья", - сказали в диспетчерской службе.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар произошел в Заводоуковске ночью в понедельник в частном доме. "В тушении пожара были задействованы 23 человека и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются", - уточнили в пресс-службе.

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