Причиной пожара на Урале, где погибли трое детей, могла быть непотушенная сигарета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Непотушенная сигарета или аварийная работа электрооборудования могли стать причиной пожара в частном доме в городе Заводоуковск Тюменской области, в котором погибли четверо человек, в том числе трое детей. Предварительные причины назвали в региональном управлении МЧС.

"Причиной пожара в городе Заводоуковске Тюменской области, унесшего жизни детей, стал малокалорийный источник огня. Рассматриваются все версии, но основных две: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории Тюменской области", - сказали там.

По данным МЧС, погибли трое мальчиков, один 2014 года рождения и двое 2016 года рождения, а также их отец. "В ходе проведения разведки и тушения пожара была спасена и передана врачам скорой помощи женщина. Пожарные подразделения прибыли на место ЧП спустя две минуты после сообщения о возгорании, но в частном жилом доме уже происходило открытое горение входной веранды и кровли по всей площади 64 квадратных метра", - уточнили в пресс-службе.

"Именно человеческая беспечность стала причиной трагедии. Какая бы причина в итоге не стала окончательно, этого можно было избежать. Инспектора пожарного надзора, проверяя жилой сектор или проводя сходы граждан, всегда предупреждают, что незатушенный окурок, как и неисправная электропроводка и электрооборудование, - одни из основных источников пожаров в жилых домах уносящие жизни людей", - добавили в пресс-службе тюменского управления МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что на пожаре в частном доме в Тюменской области, который произошел ночью 29 мая, погибло четверо человек одной семьи, в том числе трое детей. На тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 11 единицы спецтехники МЧС.