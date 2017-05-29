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Причиной пожара на Урале, где погибли трое детей, могла быть непотушенная сигарета

Новости Урала
29 мая, 5:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

Также рассматривается версия аварийной работы электрооборудования

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Непотушенная сигарета или аварийная работа электрооборудования могли стать причиной пожара в частном доме в городе Заводоуковск Тюменской области, в котором погибли четверо человек, в том числе трое детей. Предварительные причины назвали в региональном управлении МЧС.

"Причиной пожара в городе Заводоуковске Тюменской области, унесшего жизни детей, стал малокалорийный источник огня. Рассматриваются все версии, но основных две: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории Тюменской области", - сказали там.

По данным МЧС, погибли трое мальчиков, один 2014 года рождения и двое 2016 года рождения, а также их отец. "В ходе проведения разведки и тушения пожара была спасена и передана врачам скорой помощи женщина. Пожарные подразделения прибыли на место ЧП спустя две минуты после сообщения о возгорании, но в частном жилом доме уже происходило открытое горение входной веранды и кровли по всей площади 64 квадратных метра", - уточнили в пресс-службе.

"Именно человеческая беспечность стала причиной трагедии. Какая бы причина в итоге не стала окончательно, этого можно было избежать. Инспектора пожарного надзора, проверяя жилой сектор или проводя сходы граждан, всегда предупреждают, что незатушенный окурок, как и неисправная электропроводка и электрооборудование, - одни из основных источников пожаров в жилых домах уносящие жизни людей", - добавили в пресс-службе тюменского управления МЧС.

Ранее ТАСС сообщал, что на пожаре в частном доме в Тюменской области, который произошел ночью 29 мая, погибло четверо человек одной семьи, в том числе трое детей. На тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 11 единицы спецтехники МЧС.

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