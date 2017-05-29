Состояние пострадавшей при пожаре с четырьмя жертвами на Урале удовлетворительное

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Пострадавшая при пожаре в доме в Заводоуковске Тюменской области, в котором погибли четыре человека, в том числе трое детей, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"В областной больнице номер 12 города Заводоуковска находится 21-летняя девушка. Она госпитализирована в общее отделение, ее состояние удовлетворительное - ожоги порядка 2-4%", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". "В настоящее время допрашиваются свидетели произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и физико-химической экспертиз, запрошены сведения, имеющие значение для уголовного дела", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на 29 мая в частном доме. Жертвами пожара стали глава семьи 1984 года рождения и трое мальчиков, один 2014 года рождения и двое - 2016 года рождения.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что причиной ЧП могли стать неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования. В ходе проведения разведки и тушения пожара была спасена женщина и передана врачам скорой помощи.