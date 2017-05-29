Число ДТП с участием пьяных водителей на Урале в 2017 году значительно увеличилось

Мутко согласен с тем, что Акинфеев - лучший вратарь годаСпорт 29 мая, 10:43
Кудрин: власти должны быть более открыты для иностранных инвесторов в сфере приватизацииЭкономика и бизнес 29 мая, 10:39
Адвокаты Януковича просят суд обеспечить явку на заседание генпрокурора УкраиныМеждународная панорама 29 мая, 10:22
НМГ и Федор Бондарчук создают школу кино и телевидения "Индустрия"Общество 29 мая, 10:17
Чижов: итоги саммита G7 показали неактуальность возвращения формата "восьмерки"Политика 29 мая, 10:13
На Украине декоммунизировали названия ж/д станций, напоминавшие о РоссииМеждународная панорама 29 мая, 10:09
Теннисист Кузнецов поднялся на 12 позиций в рейтинге ATPСпорт 29 мая, 10:08
Московские таксисты смогут с 5 июня подать заявки на городские субсидииМосква 29 мая, 10:07
Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат РоссииСпорт 29 мая, 9:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Тенденция увеличения числа ДТП с участием пьяных водителей отмечается в Свердловской области с начала 2017 года. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, с начала года на территории области нетрезвые водители совершили 55 ДТП, в которых погибли 16 человек, в том числе двое детей, и 94 получили травмы различной степени тяжести.
Последнее крупное ДТП по вине пьяного водителя произошло в минувшую субботу, когда на автодороге ст. Глубокое - Бобровский, под колесами автомобиля погибли два ребенка. Нетрезвый водитель скрылся с места происшествия.
"В этом году ситуация с пьяным вождением уже достигает критических показателей. За минувшие пятницу, субботу и воскресенье было выявлено 194 факта управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. На всех водителей составлены административные материалы, и теперь их ждут крупные штрафы, а также лишение права управления", - сообщили в пресс-службе.