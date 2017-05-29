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Число ДТП с участием пьяных водителей на Урале в 2017 году значительно увеличилось

Новости Урала
29 мая, 9:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

С начала года в регионе нетрезвые водители совершили 55 ДТП, в которых погибли 16 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Тенденция увеличения числа ДТП с участием пьяных водителей отмечается в Свердловской области с начала 2017 года. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, с начала года на территории области нетрезвые водители совершили 55 ДТП, в которых погибли 16 человек, в том числе двое детей, и 94 получили травмы различной степени тяжести.

Последнее крупное ДТП по вине пьяного водителя произошло в минувшую субботу, когда на автодороге ст. Глубокое - Бобровский, под колесами автомобиля погибли два ребенка. Нетрезвый водитель скрылся с места происшествия.

"В этом году ситуация с пьяным вождением уже достигает критических показателей. За минувшие пятницу, субботу и воскресенье было выявлено 194 факта управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. На всех водителей составлены административные материалы, и теперь их ждут крупные штрафы, а также лишение права управления", - сообщили в пресс-службе.

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