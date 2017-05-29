Евгений Миронов открыл XV фестиваль театров малых городов России в Тобольске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов принял участие в церемонии открытия XV фестиваля театров малых городов России в Тобольске (Тюменская область). На форуме 15 региональных творческих коллективов представят свои лучшие спектакли, сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.

"Год назад мы были здесь (в Тобольске - прим. ТАСС) с Театром Наций и привозили "Рассказы Шукшина" и фильм "Синдром Петрушки", после этого я влюбился в этот город и пообещал, что вернусь. И слово свое сдержал, через год я здесь. Более того, приехал не один, а с огромным количеством талантливых людей: 15 театров, 350 участников, компетентное жюри", - отметил Евгений Миронов, слова которого приводятся в сообщении.

Фестивальные показы начались 25 мая со спектакля "Безымянная звезда" Театра под руководством Олега Табакова с участием актеров Анны Чиповской и Павла Табакова. "Есть пьесы, в которых надо копаться, разбираться, искать суть. Здесь все очень просто, но эта простота и прекрасна. Любовная история двух очень разных людей, которые в реальном мире никогда бы не встретились, не познакомились", - приводит слова Чиповской пресс-служба администрации города Тобольска.

О фестивале

Фестиваль продлится в Тюменской области до 3 июня. В числе участников этого года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан. Жюри фестиваля, состоящее из театральных деятелей и критиков, возглавляет народный артист России Авангард Леонтьев.

Опытные педагоги проведут на фестивале семинары, мастер-классы.

Фестиваль театров малых городов возник в 1994 году и за эти годы стал неотъемлемой частью театральной карты страны. Первым адресом этого театрального форума была Москва, в 2004 году V фестиваль переместился в город Лысьва, четырежды принимавший фестиваль. В 2011 году местом проведения стал город Балаково, а в 2013 году фестиваль переместился в Пятигорск, где стал частью другого важного театрального форума "Театры России - Северному Кавказу".

Фестиваль 2014 и 2015 годов с успехом прошел в подмосковных городах Коломна, Зарайск и Дубна, в 2016 году XIV фестиваль театров малых городов России прошел в городе Вольск Саратовской области, отметили в пресс-службе администрации Тобольска.