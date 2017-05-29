Три человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в ХМАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая./ТАСС/. Три человека погибли в понедельник в ДТП в на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.
"Сегодня около 10:00 мск на 687 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, столкнулись "ВАЗ 2110" и грузовой автомобиль. В результате происшествия три человека погибли", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают полицейские, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.