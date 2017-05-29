Якушев предложил провести региональную часть "Диалога Форт Росс" в Тобольске

ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил провести в Тобольске следующую региональную часть российско-американского форума "Диалог Форт Росс - встреча в России". Об этом он сообщил в понедельник в Пскове, выступая на открытии ежегодного форума, собирающего деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов двух стран.

"Продолжение региональной части "Диалог Форт Росс - Россия" с удовольствием будем готовы принять на старинной Тобольской земле", - сказал Якушев. Губернатор добавил, что форум расширяет возможности для организации совместных проектов, в том числе в сфере культуры и истории первопроходцев-покорителей Сибири. Глава региона рассказал, что в этом году в Тобольске откроется музей царской семьи Романовых, а в Тюмени - современный музейный комплекс с применением новых технологий.

Форум "Диалог Форт-Росс" в этом году впервые проходит на территории России, в Пскове и Изборске, 29-30 мая. Ранее, с 2012 года он проходил в Калифорнии (США).

Основной целью форума его организаторы назвали обсуждение перспектив культурного и делового сотрудничества России и США. В первый день участники встречи обеих стран выступят с докладами в рамках конференции "Навстречу друг другу: российские первопроходцы и американские пионеры". Музейные работники расскажут о продвижении бренда "Русская Америка" и темы первопроходцев в России, современных технологиях музейного дела и о роли музейных комплексов в повышении туристической привлекательности регионов. Во второй день участники форума, представляющие деловые круги и экспертное сообщество России и США, проанализируют потенциал взаимодействия двух стран в области энергетики в ходе дискуссии "Энергетика как важная часть геополитики России и США".

О конференции

В конференции "Навстречу друг другу: российские первопроходцы и американские пионеры" принимают участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководители Псковской области и других российских регионов, специалисты музейного дела и представители благотворительных фондов. США на конференции представляет американский посол в России Джон Теффт, президент "Общества по сохранению Форт-Росса" Сара Свидлер, эксперты.

Мероприятие проходит при поддержке администрации президента РФ, МИД России, Общества по сохранению Форта Росс, музея-заповедника "Изборск". В его организации также приняли участие "Транснефть", корпорация "Шеврон Нефтегаз Инк." и "Совкомфлот".