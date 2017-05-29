Памятник русским солдатам планируют установить в ЮАР в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Памятник русским солдатам, участвовавшим во второй англо-бурской войне (1899-1902 годы), планируют установить в ЮАР в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Официальная делегация Уральской ассоциации туризма посетила Международную туристскую выставку Africa's travel INDABA 2017. Чтобы развивать двухсторонние отношения, по договоренности с руководителями провинции Мпумаланга в ЮАР было принято решение в 2018 году установить на месте большого англо-бурского сражения памятный знак нашим солдатам. Известно, что во второй англо-бурской войне участвовало около 600 русских солдат, среди них были и уральцы", - сказал Мальцев.

Он пояснил, что установке памятника будет предшествовать большая научно-исследовательская работа. "Это малоизвестная страница нашей истории. Дело в том, что нет точных сведений о судьбах наших солдат, отправленных сюда, пути их следования, ратных подвигах, нет списка их имен, фамилий. Ученые Дурбана (город в ЮАР - прим. ТАСС) и Уральского федерального университета вместе будут исследовать этот вопрос, устанавливать списки", - добавил собеседник агентства.

Вторая англо-бурская война прошла в 1899-1902 годах на территории Южной Африки. Основными участниками сражений были Южно-Африканская Республика (Трансвааль), на стороне которой и воевали русские солдаты, Оранжевое Свободное государство и Британская империя.