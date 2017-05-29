Суд на Урале смягчил наказание экс-директору "Северной казны" по делу о фальсификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд смягчил наказание экс-директору страховой компании "Северная казна" Александру Меренкову с трех лет лишения свободы в колонии общего режима до одного года лишения свободы в колонии-поселении. Также Меренков оправдан по статье УК РФ "Мошенничество", сообщила корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-директора "Северной казны" к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Меренков был признан виновным по статьям "Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации", "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

"По итогам рассмотрения апелляционной жалобы по 159 статье УК РФ "Мошенничество" Меренков был оправдан в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. Второй состав преступления, по которому он был признан виновным Октябрьским районным судом, ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации" - прим. ТАСС) остался в силе", - сообщила Масленникова.

По данным суда, "итоговое наказание суд определил в виде одного года и одного месяца с лишением свободы в отбыванием наказания в колонии-поселении". "Также суд снял запрет на осуществление предпринимательской деятельности".

Дело Меренкова

Меренков занимал должность генерального директора страховой компании "Северная казна" с августа 1996 года по декабрь 2014 года. По версии гособвинения, он, "зная об отсутствии у организации активов, достаточных для обеспечения страховых резервов и выплат, а также собственных средств, и что это может повлечь аннулирование ЦБ РФ у компании лицензии, заведомо вносил недостоверные сведения о сделках, об имуществе и о финансовом положении компании в документы и отчетность, а также неоднократно представлял такие сведения в ЦБ РФ".

Кроме того, по версии следствия, с декабря 2014 года по апрель 2015 года Меренков пытался продать недвижимость компании стоимостью более 98 млн рублей, в том числе нежилые помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме и подземную автостоянку. Для регистрации имущества Меренков нашел покупателя.

После чего он, по данным прокуратуры, используя подложную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдал доверенность своему знакомому на право совершения регистрации недвижимого имущества. Затем его знакомый заключил от имени страховой компании с организацией договоры купли-продажи недвижимого имущества без их оплаты, после чего сдал документы для регистрации перехода права собственности на имущество, отметили в надзорном ведомстве.

Государственные регистраторы управления Росреестра по Свердловской области приостановили регистрацию сделок, в связи с чем Меренков не смог довести до конца свой преступный умысел, заключили в прокуратуре.

О компании

Страховая компания "Северная Казна" была зарегистрирована в августе 1993 года. Головной офис располагался в Екатеринбурге. Кроме того, у компании было открыто 40 филиалов и офисов в 111 городах России, а также представительство во Франции. Уставный капитал "Северной Казны" составлял 627 млн рублей. Эта компания стала первой из российских страховщиков, которая в 2014 году открыла представительства в Севастополе и Симферополе.

Кроме работы в "Северной казне" Меренков в разные годы являлся председателем правления центра медиации Уральской торгово-промышленной палаты и вице-президентом регионального Союза малого и среднего бизнеса.