В Центральном военном округе определили лучших войсковых разведчиков

САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. Состязания лучших военных разведчиков Центрального военного округа завершились на Шиловском полигоне в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе округа.

"Команда мотострелковой бригады из Кемеровской области завоевала первое место и получила право представить округ на Всеармейском этапе конкурса разведчиков", - говорится в сообщении.

Второе и третье места заняли команды 201-й российской военной базы (дислоцирована в Таджикистане) и 90-й танковой дивизии (Челябинская область). Разведчики соревновались в стрельбе из различных видов оружия, десантировании, выходе разведгруппы в тыл противника, вождении боевых машин и преодолении специальной "Тропы разведчика". В состязаниях участвовали разведгруппы из Поволжья, Урала и Сибири, а также российской военной базы в Таджикистане. Всеармейский этап конкурса пройдет в конце июня на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.