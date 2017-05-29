В Центральном военном округе определили лучших войсковых разведчиков

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САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. Состязания лучших военных разведчиков Центрального военного округа завершились на Шиловском полигоне в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе округа.
"Команда мотострелковой бригады из Кемеровской области завоевала первое место и получила право представить округ на Всеармейском этапе конкурса разведчиков", - говорится в сообщении.
Второе и третье места заняли команды 201-й российской военной базы (дислоцирована в Таджикистане) и 90-й танковой дивизии (Челябинская область). Разведчики соревновались в стрельбе из различных видов оружия, десантировании, выходе разведгруппы в тыл противника, вождении боевых машин и преодолении специальной "Тропы разведчика". В состязаниях участвовали разведгруппы из Поволжья, Урала и Сибири, а также российской военной базы в Таджикистане. Всеармейский этап конкурса пройдет в конце июня на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.