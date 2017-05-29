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Количество плановых проверок бизнеса в Свердловской области сократилось на треть в 2017 г.

Новости Урала
29 мая, 16:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

В текущем году проверки коснутся только 2% бизнесменов от их общего числа в регионе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Количество плановых проверок бизнесменов в Свердловской области сократилось почти на треть в 2017 году по сравнению с 2016 годом, до 5,4 тыс. Такие данные на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС озвучил сегодня начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Иван Беляков.

"В 2017 году прокуратура согласовала к проведению 5,4 тыс. плановых проверок субъектов предпринимательской деятельности из заявленных 6,4 тыс. (проверки органами контроля всех уровней - федерального, регионального и муниципального - прим. ТАСС). Более 1 тыс. проверок не согласовано из-за несоответствия их федеральному законодательству. Таким образом, количество проверочных мероприятий сократилось на 32% по сравнению с 2016 годом (9,6 тыс. в 2016 году - прим. ТАСС)", - сказал он.

Беляков отметил, что в текущем году проверки коснутся только 2% бизнесменов от их общего числа в регионе. В ведомстве также пояснили, что в этом году органы контроля уже провели 10,1 тыс. внеплановых проверок.

Всего по данным на начало года в регионе, по информации местного управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано 160,9 тыс. субъектов, в Едином госреестре индивидуальных предпринимателей (ИП) - 113,1 тыс. ИП. Всего на территории области зарегистрировано 274 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.

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