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Первый в России госцентр услуг для бизнеса открылся на Урале

Новости Урала
29 мая, 17:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 29, мая. /ТАСС

"Территория бизнеса" оказывает порядка 200 услуг, предназначенных для предпринимателей, которые находятся на стадии открытия, развития бизнеса, поиска инвестиций, производства и экспорта продукции

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин открыли в Челябинске первый в России областной государственный центр услуг для бизнеса. Организация будет предоставлять предпринимателям бесплатные государственные услуги по принципу одного окна.

"Открытый сегодня в Челябинске центр услуг для бизнеса "Территория бизнеса" - это новое явление. В данном виде в России пока ничего подобного нет", - сказал после торжественной церемонии открытия директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Паршин.

По словам Паршина, уникальность центра "Территория бизнеса" во многом определяется его концепцией. Как пояснили ТАСС в руководстве центра, в основе концепции лежит принцип одного окна: для того чтобы получить государственную услугу, поддержку или консультацию, бизнесменам Челябинской области больше не нужно ездить по различным инстанциям, как это было раньше. Достаточно посетить здание центра, под крышей которого разместились 10 профильных организаций, а на входе работают консультанты, которые дадут направление к нужному специалисту.

По официальным данным, "Территория бизнеса" оказывает порядка 200 услуг, предназначенных для предпринимателей, которые находятся на стадии открытия, развития бизнеса, поиска инвестиций, производства и экспорта продукции. По прогнозам руководства центра, до конца года к его услугам обратятся около 5 тыс. предпринимателей.

По данным правительства Челябинской области, в сегменте малого и среднего бизнеса в регионе сегодня занято примерно 600 тыс. человек, или треть от экономически активного населения региона.

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