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Висимский заповедник на Урале увеличил количество видеоловушек

Новости Урала
29 мая, 17:35 UTC+3

Одной из них удалось снять медведя по кличке Ферапонт, который обычно избегает ученых

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© Висимский заповедник /ТАСС

Висимский заповедник, расположенный в Свердловской области, увеличил количество видеоловушек с двух до семи единиц, рассказал ТАСС директор заповедника Александр Грановский. По его словам, оборудование сильно облегчило работу биологов по подсчету популяций животных, в том числе медведей. Одной из видеоловушек удалось снять медведя по кличке Ферапонт, который обычно избегает ученых.

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