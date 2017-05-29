Висимский заповедник на Урале увеличил количество видеоловушек

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Висимский заповедник, расположенный в Свердловской области, увеличил количество видеоловушек с двух до семи единиц, рассказал ТАСС директор заповедника Александр Грановский. По его словам, оборудование сильно облегчило работу биологов по подсчету популяций животных, в том числе медведей. Одной из видеоловушек удалось снять медведя по кличке Ферапонт, который обычно избегает ученых.