Висимский заповедник на Урале увеличил количество видеоловушек

Висимский заповедник, расположенный в Свердловской области, увеличил количество видеоловушек с двух до семи единиц, рассказал ТАСС директор заповедника Александр Грановский. По его словам, оборудование сильно облегчило работу биологов по подсчету популяций животных, в том числе медведей. Одной из видеоловушек удалось снять медведя по кличке Ферапонт, который обычно избегает ученых.

Показать еще