Самолет "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Самаре из-за больного ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следующий по маршруту Екатеринбург - Симферополь, вынужденно сел в аэропорту Самары из-за резкого ухудшения состояния здоровья ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Во время выполнения рейса U6-2931 Екатеринбург - Симферополь на борту у пассажира ребенка резко ухудшилось состояние здоровья. Для того, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Самары. Ребенка с семьей сняли с рейса для госпитализации", - сказали в пресс-службе.
Как уточнил ТАСС старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, самолет совершил посадку в 6:45 мск. Мальчик был направлен в областную клиническую больницу.
По предварительным данным, у госпитализированного мальчика наблюдались признаки эпилепсии. Самолет продолжил полет по маршруту в 8:10 мск, его прибытие в Симферополь планируется в 10:05 мск.