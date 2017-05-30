Сбившего насмерть двоих детей жителя Екатеринбурга арестовали на два месяца

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца жителя Екатеринбурга, сбившего насмерть двоих девочек на одной из трасс в Свердловской области 28 мая, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).
"Следственным отделом по городу Заречный СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели двоих девочек 2002-2003 годов рождения в результате ДТП, совершенного мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила следователь Дарина Скутина, в чьем производстве находится данное уголовное дело, сегодня Белоярский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого - жителя Екатеринбурга 1963 года рождения - меры пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, сегодняшним постановлением суда, согласившимся с позицией следователя СКР, злоумышленник заключен под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
В СК напомнили, что в отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", которая предусматривает наказание вплоть до девяти лет лишения свободы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено соответствующее обвинение, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 28 мая на автодороге Станция Глубокое - Бобровский водитель автомобиля Honda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих девочек, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм дети скончались на месте происшествия, виновник аварии скрылся, но позднее был задержан.