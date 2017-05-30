Власти: реставрация Успенской церкви XVIII в. на Урале велась незаконно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области предписало Александро-Невскому Ново-Тихвинскому женскому монастырю приостановить реставрацию Успенской церкви XVIII века в Екатеринбурге, являющейся объектом культурного наследия федерального значения, так как она велась без разрешительных документов. Об этом ТАСС сообщили в управлении по итогам проверки, проведенной ведомством после появления в СМИ информации о сносе старинной церкви.

Ранее сообщалось, что поводом для проверки стали сообщения местных СМИ, которые со ссылкой на заявление координатора общественного движения "Реальная история" Марины Сахаровой сообщили о сносе церкви. Комментарий Сахаровой и публикации СМИ в пресс-службе Екатеринбургской епархии назвали тогда "некомпетентными и необоснованными", а также опровергли сообщения о сносе храма. Как отметила пресс-служба епархии, церковь стоит на своем месте. По словам викария Екатеринбургской епархии, епископа Среднеуральского Евгения, храм находился в аварийном состоянии, поэтому были начаты реставрационные работы.

"В ходе проверки выявлен факт восстановления объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс зданий Ново-Тихвинского монастыря. Собор (Успенская церковь)" без разрешительных документов. Православной религиозной организации "Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь" (на территории этого монастыря находится Успенская церковь - прим. ТАСС) было выдано предписание о немедленном приостановлении работ. Данное предписание было исполнено", - сказали в управлении госохраны объектов культурного наследия.

В управлении пояснили, что работы на объекте были начаты раньше, чем на рассмотрение была представлена научно- проектная документация. "В настоящее время научно-проектная документация разработана, она прошла госэкспертизу. Сейчас акт государственной историко-культурной экспертизы еще размещен на нашем сайте, проходят общественные обсуждения, которые заканчиваются 31 мая, отрицательных мнений пока не получено. После утверждения проекта будет выдано разрешение на проведение работ", - добавили в ведомстве, отметив, что работы по сохранению объекта должны пройти до 15 марта 2019 года.

Кирпичная однокупольная Церковь Успения Пресвятой Богородицы с колокольней, расположенная в центральной части Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, была сооружена в 1778-1782 годах. С 1925 года была закрыта для прихожан. В 1974 году Успенская церковь в составе монастыря была поставлена на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР как историко- культурный объект федерального значения, однако находилась в пользовании 354-го окружного военного клинического госпиталя. В 2011 году была передана Русской православной церкви.