Тюменский лестех будет сотрудничать с университетами Северной Каролины и Северной Аризоны

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Тюменский лесотехнический техникум намерен сотрудничать с университетами Северной Каролины и Северной Аризоны (США) по проведению стажировок и курсов для студентов и преподавателей. Возможности взаимодействия обсуждались в ходе визита делегации американских вузов в регион, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.
"По итогам визита делегация из университетов Северной Каролины и Северной Аризоны выразила готовность развивать взаимные отношения в части обмена и формирования методических материалов для студентов, проведения стажировок и курсов. В настоящее время стороны уже приступили к формированию предложений", - пояснили там.
В департаменте добавили, что иностранные коллеги посмотрели учебно-производственный центр по деревообработке и учебно-опытное лесничество. "В стадии завершения строительства учебный класс круглогодичного пребывания. Здесь же формируется ледник для хранения посадочного материала, принципы действия которого особо заинтересовали американских гостей. В ближайшей перспективе лесничества - закладка плодово-ягодной школы и малого дендрологического сада", - уточнили там.
Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что "регион должен стать инновационным центром не только национального, но и транснационального уровня". Он поручил университетскому сообществу задуматься о внедрении института "приглашенных профессоров", то есть звезд мировой науки, которые приезжали бы не с разовыми лекциями и мастер-классами, а с целыми интенсивными учебными модулями.
Кроме того, договоренность о взаимодействии студентов вузов Тюменской области и США была достигнута в октябре 2016 во время рабочей поездки Якушева в штат Калифорния, который провел переговоры с губернатором штата Эдмундом Брауном-мл. Тогда стороны договорились о запуске программы по обмену студентами и обсудили ряд вопросов, касающихся разных сфер межрегионального сотрудничества.
Также ранее сообщалось, что ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) намерены сотрудничать с американскими коллегами в области экологии, сохранения и изучения биоразнообразия, а также в проектах по изучению глобального изменения климата на планете.