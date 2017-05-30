Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменский лестех будет сотрудничать с университетами Северной Каролины и Северной Аризоны

Новости Урала
30 мая, 12:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, мая. /ТАСС

Представители американских вузов посмотрели учебно-производственный центр по деревообработке и учебно-опытное лесничество техникума

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Тюменский лесотехнический техникум намерен сотрудничать с университетами Северной Каролины и Северной Аризоны (США) по проведению стажировок и курсов для студентов и преподавателей. Возможности взаимодействия обсуждались в ходе визита делегации американских вузов в регион, сообщили  в областном департаменте лесного комплекса.

"По итогам визита делегация из университетов Северной Каролины и Северной Аризоны выразила готовность развивать взаимные отношения в части обмена и формирования методических материалов для студентов, проведения стажировок и курсов. В настоящее время стороны уже приступили к формированию предложений", - пояснили там.

В департаменте добавили, что иностранные коллеги посмотрели учебно-производственный центр по деревообработке и учебно-опытное лесничество. "В стадии завершения строительства учебный класс круглогодичного пребывания. Здесь же формируется ледник для хранения посадочного материала, принципы действия которого особо заинтересовали американских гостей. В ближайшей перспективе лесничества - закладка плодово-ягодной школы и малого дендрологического сада", - уточнили там.

Ранее губернатор Тюменской области Владимир Якушев подчеркнул, что "регион должен стать инновационным центром не только национального, но и транснационального уровня". Он поручил университетскому сообществу задуматься о внедрении института "приглашенных профессоров", то есть звезд мировой науки, которые приезжали бы не с разовыми лекциями и мастер-классами, а с целыми интенсивными учебными модулями.

Кроме того, договоренность о взаимодействии студентов вузов Тюменской области и США была достигнута в октябре 2016 во время рабочей поездки Якушева в штат Калифорния, который провел переговоры с губернатором штата Эдмундом Брауном-мл. Тогда стороны договорились о запуске программы по обмену студентами и обсудили ряд вопросов, касающихся разных сфер межрегионального сотрудничества.

Также ранее сообщалось, что ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) намерены сотрудничать с американскими коллегами в области экологии, сохранения и изучения биоразнообразия, а также в проектах по изучению глобального изменения климата на планете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
2
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
5
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
6
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
7
ЦБ РФ не получил ущерба в результате кражи из офиса на Ленинском проспекте
Темы дня
Загрузка...
Реклама