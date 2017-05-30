Авиакомпания "Ямал" планирует начать полеты из Екатеринбурга и Тюмени в Минск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" планирует открыть рейсы из Екатеринбурга и Тюмени в Республику Беларусь этим летом. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.

"Мы получили разрешение на осуществление полетов по маршруту Екатеринбург - Минск три раза в неделю. Также планируем получить добро на рейс Тюмень - Минск. Если все работы будут идти по плану, то открыть полеты планируем уже этим летом", - сказал Дубров, добавив, что данные маршруты будут пользоваться спросом.

Ранее ТАСС сообщал, что в июне авиакомпания откроет полеты из подмосковного аэропорта Жуковский в Таджикистан, а также рассматривает вопрос об открытии рейсов в Вильнюс (Литва).

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО), выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит, в основном, из самолетов Sukhoi Superjet-100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.