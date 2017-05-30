Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация из Костромы посетит Тюменскую область по проекту межвузовских туробменов

Новости Урала
30 мая, 15:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, мая. /ТАСС

Сопровождать студентов будут специалисты Welcome-центра, который создан на базе Тюменского государственного университета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Делегация студентов из Костромского государственного университета (КГУ) первой посетит Тюменскую область в рамках проекта межвузовских туристических обменов. Сопровождать их будут специалисты Welcome-центра, который создан на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщил  ТАСС руководитель центра Евгений Рыльских.

"Делегация из Костромы приезжает 2 июня и будет до 4 июня. Студенты посетят термальный источник, выставки в музее-усадьбе Колокольникова, поучаствуют в квестах и обзорных экскурсиях. Кроме того, Welcome-центр ТюмГУ проведет для ребят деловую игру, после которой планируется обсуждение перспектив развития студенческого туризма в России", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ТюмГУ отметили, что студентам также проведут экскурсии по научно-исследовательским лабораториям вуза и в Центр научного творчества и робототехники. "Мы едем в Тюмень, где нас ждет замечательная программа, разработанная нашими друзьями из Welcome-центра ТюмГУ. В программе - квесты, экскурсия на ретро-автобусе "Контрасты", пешеходная "Город засыпает" и другое. Так как этот обмен первый, и в нем принимают участие исключительно студенты, входящие в состав Welcome-центров, то в программе уделено время профессиональной игре "Две недели до обменов", - сказал ТАСС старший специалист по работе с молодежью КГУ Павел Смирнов.

Центр для организации студенческих обменов и раскрытия регионального туристического потенциала был открыт в Тюмени в ноябре 2016 года, он стал вторым таким объединением в России после центра, созданного на базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Создание Welcome-центров в регионах является частью федерального проекта по развитию внутреннего студенческого туризма "Твой маршрут - Россия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
2
Крупнейшие бури со шквалистым ветром в Москве
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
5
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
6
Рябков: РФ не предает огласке рабочие контакты своих послов
7
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
Темы дня
Загрузка...
Реклама