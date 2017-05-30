Делегация из Костромы посетит Тюменскую область по проекту межвузовских туробменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Делегация студентов из Костромского государственного университета (КГУ) первой посетит Тюменскую область в рамках проекта межвузовских туристических обменов. Сопровождать их будут специалисты Welcome-центра, который создан на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщил ТАСС руководитель центра Евгений Рыльских.

"Делегация из Костромы приезжает 2 июня и будет до 4 июня. Студенты посетят термальный источник, выставки в музее-усадьбе Колокольникова, поучаствуют в квестах и обзорных экскурсиях. Кроме того, Welcome-центр ТюмГУ проведет для ребят деловую игру, после которой планируется обсуждение перспектив развития студенческого туризма в России", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ТюмГУ отметили, что студентам также проведут экскурсии по научно-исследовательским лабораториям вуза и в Центр научного творчества и робототехники. "Мы едем в Тюмень, где нас ждет замечательная программа, разработанная нашими друзьями из Welcome-центра ТюмГУ. В программе - квесты, экскурсия на ретро-автобусе "Контрасты", пешеходная "Город засыпает" и другое. Так как этот обмен первый, и в нем принимают участие исключительно студенты, входящие в состав Welcome-центров, то в программе уделено время профессиональной игре "Две недели до обменов", - сказал ТАСС старший специалист по работе с молодежью КГУ Павел Смирнов.

Центр для организации студенческих обменов и раскрытия регионального туристического потенциала был открыт в Тюмени в ноябре 2016 года, он стал вторым таким объединением в России после центра, созданного на базе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Создание Welcome-центров в регионах является частью федерального проекта по развитию внутреннего студенческого туризма "Твой маршрут - Россия".