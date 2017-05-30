Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Челябинской области отменили особый противопожарный режим

Новости Урала
30 мая, 15:34 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 30, мая. /ТАСС

Из-за дождливой погоды режим отменен на две недели раньше, чем в прошлом году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ИТАР-ТАСС/ WWF России

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действовавший на территории Челябинской области, отменен постановлением главы региона. Во многом снять его помогла дождливая погода, сообщили  в главном управлении лесами региона.

"Глава региона Борис Дубровский подписал постановление об отмене особого противопожарного режима на территории области с 29 мая, на две недели раньше, чем в прошлом году. Отмена особого противопожарного режима обусловлена стабилизацией пожарной обстановки, которая произошла в том числе благодаря дождливой погоде", - пояснила ТАСС пресс-секретарь ведомства Мария Голубкина.

Особый противопожарный режим в Челябинской области в этом году действовал с 3 апреля из-за высокого класса пожароопасности в регионе.

По данным ведомства, на утро 30 мая на территории лесного фонда Челябинской области с начала пожароопасного сезона ликвидированы 347 пожаров на площади 2790,82 га. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3 тыс. 325 человек и 1 тыс. 193 единицы техники.

Смотрите также

Майский снегопад стабилизировал пожароопасную обстановку на Урале

Основная причина природных пожаров этой весной - пал сухой травы

МЧС считает странной позицию властей Челябинской области при росте числа пожаров в регионе

Свыше тысячи жителей Челябинской области остались без электроэнергии из-за пожара

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
5
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама