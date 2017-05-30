Власти Челябинской области отменили особый противопожарный режим

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действовавший на территории Челябинской области, отменен постановлением главы региона. Во многом снять его помогла дождливая погода, сообщили в главном управлении лесами региона.

"Глава региона Борис Дубровский подписал постановление об отмене особого противопожарного режима на территории области с 29 мая, на две недели раньше, чем в прошлом году. Отмена особого противопожарного режима обусловлена стабилизацией пожарной обстановки, которая произошла в том числе благодаря дождливой погоде", - пояснила ТАСС пресс-секретарь ведомства Мария Голубкина.

Особый противопожарный режим в Челябинской области в этом году действовал с 3 апреля из-за высокого класса пожароопасности в регионе.

По данным ведомства, на утро 30 мая на территории лесного фонда Челябинской области с начала пожароопасного сезона ликвидированы 347 пожаров на площади 2790,82 га. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3 тыс. 325 человек и 1 тыс. 193 единицы техники.