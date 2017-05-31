СК в Тюмени возбудил дело из-за невыплаты 15 млн руб. зарплаты 153 сотрудникам завода

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 153 сотрудникам предприятия на сумму не менее 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Установлено, что в период с апреля 2016 года по апрель 2017 года подозреваемый, являющийся конкурсным управляющим ОАО "Завод "Сибнефтегазмаш", не выплатил заработную плату в полном объеме 153 работникам общества, возникшую после введения процедуры конкурсного производства", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что общая сумма долга по зарплате составила не менее 15 млн рублей. "В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества", - уточнили в пресс-службе.