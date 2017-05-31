Ветер до 20 м/с ожидается в Курганской области в ближайшие сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Курганской области предупредило о возможном ухудшении погоды в ближайшие 2-3 суток, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщила в среду пресс-служба главка.

"По прогнозу синоптиков, в ближайшие 2-3 суток на территории Курганской области ожидаются порывы ветра 10-15 м/с, местами до 20 м/с. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередачи, природных пожаров, ДТП, обрушения слабо укрепленных конструкций, падения деревьев и нарушения целостности кровли жилых домов", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют местным жителям соблюдать меры безопасности, ограничить использование личного автотранспорта, отказаться от передвижения на дальние расстояния. "Если сильный ветер застал на улице, не стоит пережидать непогоду около недостроенных строений и остановочных павильонов, рекламных щитов, растяжек и деревьев", - отметили в главке.