Задержанный на 15 часов рейс "ВИМ-Авиа" вылетел из Екатеринбурга в Даламан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "ВИМ- Авиа" из Екатеринбурга в турецкий город Даламан, задержанный более чем на 15 часов, вылетел в страну назначения. Такие данные сообщаются на онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

"Рейс вылетел в 10:44 по местному времени (8:44 мск)", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, что рейс задержался из-за позднего прибытия воздушного судна из Даламана в Екатеринбург. Изначально борт должен был вылететь вчера в 19:00 по местному времени (17:00 мск).

По данным директора по связям с общественностью авиакомпании "ВИМ-Авиа" Елены Федоровой, всем пассажирам были предоставлены напитки и ваучеры на питание. Ранее "ВИМ- Аавиа" сообщила, что массовая задержка рейсов авиакомпании 28 и 29 мая была вызвана поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидалось более десяти дней назад. В авиакомпании добавили, что этот фактор, а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока - в частности, на курорты Турции - привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов.

Транспортная прокуратура Татарстана накануне начала проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов. Задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" произошла 29 мая из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице.