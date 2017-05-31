Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержанный на 15 часов рейс "ВИМ-Авиа" вылетел из Екатеринбурга в Даламан

Новости Урала
31 мая, 9:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Рейс задержался из-за позднего прибытия воздушного судна из Турции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "ВИМ- Авиа" из Екатеринбурга в турецкий город Даламан, задержанный более чем на 15 часов, вылетел в страну назначения. Такие данные сообщаются на онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

"Рейс вылетел в 10:44 по местному времени (8:44 мск)", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, что рейс задержался из-за позднего прибытия воздушного судна из Даламана в Екатеринбург. Изначально борт должен был вылететь вчера в 19:00 по местному времени (17:00 мск).

По данным директора по связям с общественностью авиакомпании "ВИМ-Авиа" Елены Федоровой, всем пассажирам были предоставлены напитки и ваучеры на питание. Ранее "ВИМ- Аавиа" сообщила, что массовая задержка рейсов авиакомпании 28 и 29 мая была вызвана поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых ожидалось более десяти дней назад. В авиакомпании добавили, что этот фактор, а также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется небывало высоким для конца мая усилением роста пассажиропотока - в частности, на курорты Турции - привело к веерному характеру задержек и переносов рейсов.

Транспортная прокуратура Татарстана накануне начала проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов. Задержка большинства чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" произошла 29 мая из-за проведения планового технического обслуживания воздушных судов. Всем пассажирам, рейсы которых были задержаны, будут предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
2
Шойгу проинформировал Путина об успешных пусках "Калибров" по ИГ в Сирии
3
AFP: в Швейцарии суд вынес первый в истории страны приговор за "лайк" в Facebook
4
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
5
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
6
Весна в Москве завершится ветреной, теплой погодой с грозовым дождем
7
ВС США успешно отработали перехват межконтинентальной баллистической ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама