Более 230 жителей тюменской деревни отрезаны от "большой земли" из-за обрушения моста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая./ТАСС/. Боле 230 жителей деревни в Тюменской области оказались отрезаны от "большой земли" из-за частичного обрушения моста в Тюменской области через реку Ишим, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Там обрушился один из пролетов моста через Ишим, там земля и мост соприкасаются, и конструкцию подмыло. Пешеходное сообщение есть, а автомобильное нарушено", - уточнили в управлении.

По данным ведомства, в результате подъема воды во время паводка на реке Ишим произошло обрушение пролета моста между деревнями Кош-Карагай и Макарово, первая деревня оказалась отрезана, там 99 домов, проживает более 200 человек и 30 детей. Организован подвоз медикаментов и продуктов питания. В деревню дополнительно доставлена пожарная машина.

По состоянию на утро 31 мая, подтопленными в регионе остаются более 2,7 тыс. садоводческих участков и около 60 жилых домов. В городе Ишим уровень воды в реке продолжает снижаться, на данный момент составляет 841 сантиметр, а на территории Абатского и Викуловского районов - более 1070 см.