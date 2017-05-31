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Работы по проекту "Эрмитаж-Урал" начнутся в 2017 году

Новости Урала
31 мая, 11:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Муниципалитет планирует разместить учреждение в двух зданиях в центре Екатеринбурга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Работы на строительной площадке будущего культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге начнутся в 2017 году, сообщили в пресс-службе администрации города.

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"Муниципалитет планирует разместить учреждение в двух зданиях в центре города. В здании на ул. Вайнера, 11 будут проходить экспозиции, а на ул. Вайнера, 16 разместятся фондохранилище, а также реставрационные мастерские, классы для проведения лекций, встреч. Здание на ул. Вайнера, 16 требует демонтажа, поэтому в этом году рабочие приступят к выносу коммуникаций и сносу ветхих сооружений", - цитирует пресс-служба главу администрации города Александра Якоба.

Ранее ТАСС со ссылкой на министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной сообщал, что строительство уральского филиала Эрмитажа начнется в 2018 году, проект утвержден, региональные власти запланировали средства на его реализацию и в настоящее время ждут финансовой поддержки со стороны федерального бюджета. Учайкина отметила, что в центре планируется выставлять картины из Эрмитажа, будут приезжать его сотрудники для проведения экскурсий, обучения местных реставраторов.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они бережно хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.

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