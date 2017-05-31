Бывший замглавы уральского города проведет девять лет в колонии за взяточничество

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Суд Миасса Челябинской области признал бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова виновным в получении взятки в крупном размере и приговорил его к 9 годам лишения свободы, сообщила в среду ТАСС сотрудница пресс-службы суда.

"Суд признал Алексея Сафонова виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима и штрафа на 11,1 млн рублей", - сказала собеседница агентства, не уточнив размер полученной бывшим чиновником взятки.

Ранее сообщалось, что Сафонова подозревают в получении незаконного вознаграждения на общую сумму около 4,15 млн рублей. По версии следствия, в 2010 году он получил 700 тыс. рублей от руководителя коммерческой фирмы за подписи под актами о приемке выполненных работ по ремонту городских дорог, справками о стоимости выполненных работ, а также за покровительство. Вторую взятку в размере 3,45 млн рублей, как считает следствие, Сафонов получил за заключение контракта на ремонт теплотрассы.

По данным открытых источников, Сафонов занимал должность вице-мэра Чебаркуля с 2011 года по 2014 год. Депутаты гордумы утвердили его с третьей попытки из-за того, что у него была судимость. В 2006 году городской суд Миасса приговорил Сафонова к году колонии-поселения за сокрытие информации от налоговой инспекции.