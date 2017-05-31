Более 900 птиц будут представлены на соревнованиях почтовых голубей на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Более 900 птиц из Челябинской области будут представлены на соревнованиях почтовых голубей, которое состоится 3 июня в городе Березовский Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил председатель Свердловского областного клуба голубеводов Руслан Салимов.
"3 июня начнутся соревнования почтовых голубей на Урале. Более 900 птиц выйдут на старт под городом Березовский (Свердловская область) и отправятся к себе домой, в родные голубятни городов Челябинск, Копейск, Коркино и Миасс. Та птица, которая сможет развить максимальную скорость и быстрее всего преодолеет маршрут соревнований, станет победителем первого этапа", - сказал Салимов.
По его словам, самые быстрые почтовые голуби смогут преодолеть данный маршрут за 2 часа. "Птицы развивают скорость до 100 км в час, поэтому преодолеть по прямой около 200 км для них не составит труда. В каждой голубятне, куда полетят птицы, будут находиться судьи, которые будут фиксировать расстояние и время прохождения", - добавил он.
Салимов отметил, что на следующих этапах для почтовых голубей увеличится расстояние за счет выбора более сложного маршрута. "Затем почтарей планируем запустить в путь из Нижнего Тагила, Ивделя и даже городов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Нягань, Югорск, Советский. То есть длина маршрута достигнет почти 500 км", - уточнил он.
Председатель клуба добавил, что владельца птицы, которая станет победителем, ждет денежный приз, однако сумма пока не называется.
Соревнования почтовых голубей популярны в Китае, Японии, США, Канаде, Австралии, однако большее количество гонок проходит на Тайвани - до 500 состязаний в неделю, где бывают представлены до 14 тыс. голубей.