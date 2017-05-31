Тюменские инженеры начали сборку модели автономного бокса для выращивания растений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Инженеры Тюменского государственного университета (ТюмГУ) приступили к созданию модели автономного бокса для выращивания растений. По словам разработчиков, конструкция будет готова через полгода, а в дальнейшем планируется создание серийного образца, сообщили сегодня в пресс-службе вуза.

"Инженеры Центра научного творчества и робототехники - ФабЛаба ТюмГУ разрабатывают гроубокс - это бокс для интенсивного выращивания растений, пока конструкция готова лишь частично. В настоящее время в лаборатории настраивается включение и выключение фитосветильника внутри бокса, время полива. В модели будут контролироваться уровень и температура питательного раствора, температура воздуха и влажность внутри бокса, а также температура и влажность наружного воздуха", - сказали там.

По словам руководителя проекта Александра Воронянского, система будет автономной, управляющейся централизованно. "Изучив аналоги, я понял, что они далеки от совершенства. Система будет самостоятельно отслеживать все необходимые параметры и условия выращивания и при аварийных ситуациях "самообслуживаться". Обязательно будет сделана система автоматической коррекции уровня водородного показателя (рН), а также так называемый "растворный узел", когда минеральные удобрения автоматически добавляются в питающий раствор по мере "выедания" его растениями", - уточнил он.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что в настоящее время полных аналогов проекту нет. "Из-за этого говорить о соотношении цены невозможно, в следующем учебном году планируется привлечь грантовые и иные средства и начать производство серийного образца", - подчеркнули в вузе.

Ранее сообщалось, что специалисты Центра научного творчества и робототехники ТюмГУ приступили к созданию макетов с чувствительными "нервами" для проведения учебных медицинских операций, финансирование на реализацию проекта было получено благодаря победе в конкурсе федерального Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере "УМНИК". Работа по проекту в данное время идет с Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени, где тестировали устройства, сделанные в ТюмГУ.

Интерактивные макеты позволят увидеть полную картину проведенной учебной операции с возможностью рассмотреть каждый ее этап. Программа поможет провести итоговый анализ, откорректировать процесс предстоящей реальной операции: оценить точность, скорость проведения операции, дать рекомендации по оптимальному ходу, оптимальному набору инструментов и хирургических приемов.