Более 2,7 тыс. садовых участков и 59 домов подтоплены из-за паводка в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. садоводческих участков и 59 домов остаются подтопленными в Тюменской области из-за паводка. Материальную помощь в регионе получили уже 192 семьи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На территории области подтоплены 59 домов, 2724 нежилых садоводческих участка. Эвакуированы остаются 433 человека, из них 132 человека находятся в пунктах временного размещения, остальные размещены у родственников. Материальную помощь получили 192 семьи. В городе Ишиме выделено восемь квартир, в Ишимском районе выделено шесть квартир собственникам, чьи дома признаны непригодными для проживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Ишиме и Ишимском районе идут аварийно-восстановительные работы на освобожденных от паводковых вод территориях. "Основная задача администрации города и МЧС в кратчайшие сроки вернуть возможность людям заняться работой на своих садовых участках. На территории города, где уровень воды опустился ниже уровня гидротехнических сооружений, производится откачка воды, мониторинг состояния затопленных территорий осуществляется при помощи беспилотного аппарата", - добавили там.

Ранее сообщалось, что для обеспечения пожарной безопасности села Кош-Корогай в Ишимском районе, оказавшегося отрезанным от автомобильного сообщения с другими населенными пунктами из-за обрушения пролета моста через реку Ишим, было принято решение о передислокации в него пожарного автомобиля, а для доставки продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости организована лодочная переправа.

По данным ведомства, от воды освободились все дома в Абатском муниципальном районе, что позволило ранее эвакуированным 42 жителям вернуться в свои жилища. "В связи с подтоплением автодорог нет прямого автомобильного сообщения с пятью деревнями, организованы четыре лодочные переправы. В каждом населенном пункте имеются магазины, обеспеченные запасом продовольствия на 30 суток", - отметили в пресс-службе.

В этом году в зону подтопления в регионе попали сразу несколько муниципалитетов, территории постепенно освобождаются от воды, идут аварийно-восстановительные работы. Ранее глава региона Владимир Якушев отметил, что также принято решение об оказании помощи из резервного фонда РФ. Власти уже приступили к сбору документов и оформлению заявки на получение денежных средств.