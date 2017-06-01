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Центральный аппарат СК займется делом об аварийном доме в Свердловской области

Новости Урала
1 июня, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Сюжет о жильцах дома был показан 23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК заняться делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Вересовка Свердловской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил комиссию центрального аппарата СКР в Свердловскую область для проведения проверки полноты следственных действий по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Вересовка", - сказала она.

Ранее СК возбудил дело о халатности в связи с нарушением прав жильцов этого дома, часть которого была признана аварийной. Сюжет о них был показан 23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов. Сообщалось, что жители дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в 1995 году, живут в опасных для их жизни и здоровья условиях.Из-за взрыва газа в первом подъезде здание частично обрушилось, при этом, по версии следствия, должностные лица местной администрации не приняли меры по своевременному расселению граждан из других подъездов.

Сотрудники центрального аппарата должны будут, в частности, проверить, какие были приняты меры для расселения людей.

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