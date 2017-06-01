Центральный аппарат СК займется делом об аварийном доме в Свердловской области

Доход английских футбольных клубов в сезоне-2015/2016 составил €4,17 млрдСпорт 1 июня, 11:30
АФК "Система" может принять участие в программе реновацииЭкономика и бизнес 1 июня, 11:28
Дадин просит взыскать с Минфина 350 тыс. рублей за передачу записей из колонии телеканалуПроисшествия 1 июня, 11:24
"АвтоВАЗ" может сократить более 2 тысяч человек до конца годаЭкономика и бизнес 1 июня, 11:24
Фролов начнет сезон в новокузнецком ХК "Металлург", если не сможет найти другую командуСпорт 1 июня, 11:23
ФМБА заменило мельдоний на L-карнитин для использования сборными РоссииСпорт 1 июня, 11:22
Рейс "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию задержан почти на суткиНовости Урала 1 июня, 11:19
"КамАЗ" примет решение об участии в ралли "Дакар" в конце июляСпорт 1 июня, 11:11
Титов: "Динамо" выполнило условия соответствия правилам финансового fair play УЕФАСпорт 1 июня, 11:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК заняться делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Вересовка Свердловской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил комиссию центрального аппарата СКР в Свердловскую область для проведения проверки полноты следственных действий по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Вересовка", - сказала она.
Ранее СК возбудил дело о халатности в связи с нарушением прав жильцов этого дома, часть которого была признана аварийной. Сюжет о них был показан 23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов. Сообщалось, что жители дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в 1995 году, живут в опасных для их жизни и здоровья условиях.Из-за взрыва газа в первом подъезде здание частично обрушилось, при этом, по версии следствия, должностные лица местной администрации не приняли меры по своевременному расселению граждан из других подъездов.
Сотрудники центрального аппарата должны будут, в частности, проверить, какие были приняты меры для расселения людей.