Рейс "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию задержан почти на сутки

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Рейс "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию задержан на 22,5 часа согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово.
"Рейс NN-9335 авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Даламан (Турция) должен был вылететь сегодня (1 июня) в 19:05 по местному времени (17:05 мск), однако вылет был перенесен на 17:35 по местному времени (15:35 мск) 2 июня", - сообщается на онлайн-табло.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово, причиной задержки стало позднее прибытие судна из Даламана.
Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Магаданской области Владимир Печеный направил руководителю Росавиации Александру Нерадько письмо с просьбой разобраться в причине отмены рейсов "ВИМ-Авиа" из Москвы в Магадан и обратно, в связи с чем, по данным на четверг, вылететь из региона в столицу не смогли 480 человек.
Кроме того, транспортная прокуратура Татарстана начала проверку "ВИМ-Авиа" из-за задержки ее плановых рейсов 28-29 мая. По данным ведомства, причиной этого стал перенос сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаток парка самолетов. В 2016 году из-за нарушения расписания полетов данная авиакомпания уже была оштрафована Росавиацией.