"Югорскремстройгаз" погасил долги по зарплате 100 млн рублей после проверки прокуратуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Югорская межрайонная прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа провела проверку информации, размещенной в СМИ, о невыплате зарплаты работникам компании "Югорскремстройгаз". В настоящее время задолженность по зарплате более 100 млн рублей погашена в полном объеме, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура проверила информацию, опубликованную в СМИ, о невыплате заработной платы работникам ООО "Югорскремстройгаз". Было установлено, что на указанном предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед работниками за март - апрель 2017 года в размере более 100 млн рублей. В результате принятых мер прокурорского реагирования перед работниками предприятия погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении руководителя компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ "Нарушение законодательства о труде", по результатам рассмотрения которого он подвергнут наказанию в виде штрафа. "Кроме того, прокурор района внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к ответственности", - сказали в пресс-службе.