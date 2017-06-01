Прокуратура начала проверку из-за задержки рейсов "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Турцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту многочасовой задержки двух рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в Даламан (Турция), сообщается на сайте ведомства.

"30 мая в 19:00 по местному времени был запланирован вылет рейса <…> авиакомпании "ВИМ-Авиа" по маршруту Екатеринбург - Даламан. По причине позднего прибытия самолета в Кольцово вылет рейса был отложен до 10:35 31 мая. Кроме того, сегодня произошел перенос почти на сутки вылета рейса, запланированного из аэропорта Кольцово в Даламан 1 июня в 19:35 по местному времени. В настоящее время проводится проверка", - уточнили в надзорном ведомстве.

Там также отметили, что информация о возможных нарушениях "ВИМ-Авиа" лицензионного законодательства направлена транспортному прокурору Татарстана (по месту регистрации авиакомпании). "Пассажиры первого рейса все отправлены в пункт назначения. Во втором случае пассажиры туроператором уведомлены о переносе времени вылета. Данная ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора", - резюмировали в пресс-службе.