МВД и Минздрав выявили хищение медикаментов для больных гепатитом в Кургане

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали сотрудницу медцентра в Кургане, она подозревается в продаже медикаментов, предназначенных для бесплатной выдачи больным гепатитом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курганской области при активном содействии представителей Минздрава России задержана сотрудница одного из медицинских центров города Кургана. Имея доступ к дорогостоящим лекарственным препаратам, отпускающимся больным по рецепту врача, женщина похитила медикаменты на общую сумму более 600 тыс. рублей. Таким образом, лечебному учреждению причинен значительный материальный ущерб", - сказала она.

По версии следствия, почти 90 упаковок препарата, предназначенного лицам, которые инфицированы вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С, подозреваемая продала сторонним лицам. При этом больным людям, имеющим право на бесплатное приобретение лекарств, выдавались иные препараты, либо они не получали их совсем.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.