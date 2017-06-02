Скончался подросток, получивший ожоги в лифте дома в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Мальчик, получивший ожоги 90% тела в лифте одного из многоэтажных домов Златоуста Челябинской области, скончался в Челябинском областном ожоговом центре, сообщила в пятницу ТАСС сотрудница пресс-службы областного Минздрава.

"Врачи делали все возможное, боролись за жизнь подростка, получившего ожоги 90% тела, но, к сожалению, он умер. Состояние второго пострадавшего мальчика стабильно тяжелое", - сказала собеседница агентства.

По данным следственного управления СК РФ по Челябинской области, двое подростков - 14 и 15 лет - получили ожоги в лифте 29 мая. По факту происшествия была начата доследственная проверка.

По информации областного Минздрава, после ЧП пострадавшие были госпитализированы в златоустовскую больницу №3. Мальчика с ожогами 60% тела перевели в Челябинский областной ожоговый центр горбольницы №6 сразу же. 30 мая в областной ожоговый центр доставили второго пациента с ожогами 90% тела.