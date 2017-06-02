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Второе уголовное дело возбуждено по факту нарушения прав жильцов аварийного дома на Урале

Новости Урала
2 июня, 12:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июня. /ТАСС

Выявлены признаки преступления по статье "Превышение должностных полномочий" в действиях директора Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"

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© alshevskix.livejournal.com/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (Свердловская область) в связи с превышением должностных полномочий при даче разрешения на реконструкцию многоквартирного дома в поселке Вересовка без фактического отселения жильцов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в поселке Вересовка городского округа Первоуральск ранее было возбуждено дело по статье УК РФ "Халатность". В ходе расследования дело были выявлены признаки преступления по статье "Превышение должностных полномочий" в действиях директора Первоуральского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства", в связи с чем 1 июня 2017 года в отношении этого должностного лица возбуждено уголовное дело по указанной статье. В настоящее время директор учреждения задержан в процессуальном порядке в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

По версии следствия, директор Управления капитального строительства в апреле 2017 года заключил по результатам проведенного по его указанию аукциона муниципальный контракт со строительной компанией на выполнение ремонтных работ данного дома. "При этом проведение ремонтных работ в целях уменьшения затрат администрации ГО Первоуральск, не подразумевало временного отселения жильцов из ремонтируемого дома, в связи с чем противоправными действиями должностного лица были поставлены под угрозу жизнь и здоровье граждан. Кроме того, данный муниципальный контракт был заключен без осуществления архитектурно- строительного проектирования, без проведения необходимой строительной экспертизы проектной документации и без получения разрешения на реконструкцию", - уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что в настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. "В служебных помещениях Первоуральского МКУ "Управление капитального строительства" следственной группой был проведен обыск. Вчера руководитель следственного управления СК России по Свердловской области лично выехал в поселок Вересовка города Первоуральска для встречи с жильцами многоквартирного дома и ознакомления на месте с ситуацией", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 23 мая в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что жильцы многоквартирного дома в поселке Вересовка Первоуральского городского округа, пострадавшего в результате взрыва бытового газа в 1995 году, живут в опасных для их жизни и здоровья условиях .

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