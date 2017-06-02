Синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра ожидаются в отдельных районах Челябинской области во второй половине дня 2 июня, а также ночью и днем 3 июня, сообщили в пятницу в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
"Во второй половине дня 2 июня, ночью и днем 3 июня с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25-30 м/с", - пояснили в ЦГМС.
В пресс-центре Главного управления МЧС по Челябинской области в связи с надвигающейся непогодой советуют населению убрать вещи с балконов, закрыть окна. Находясь на улице рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревья, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи.