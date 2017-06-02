Пассажиры задержанного более чем на 19 часов рейса вылетели из Екатеринбурга в Турцию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа", который был задержан более чем на 19 часов, вылетели из Екатеринбурга в Даламан (Турция), следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.
"Пассажиры рейса NN-9335 авиакомпании "ВИМ-Авиа" вылетели из Екатеринбурга в 14:19 по местному времени (12:19 мск) в Даламан. По расписанию рейс должен был вылететь 1 июня в 19:05 по местному времени (17:05 мск)", - уточнили в Кольцово.
Ранее ТАСС сообщал, что авиакомпания ВИМ-Авиа" почти на сутки задержала вылет рейса. По данному факту уральская транспортная прокуратура проводит проверку.
В последнее время авиакомпания массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов. Накануне компания сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться.