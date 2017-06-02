Число полицейских на мотоциклах увеличат на Урале для борьбы с байкерами-нарушителями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. ГИБДД Екатеринбурга планирует увеличить число полицейских на мотоциклах для борьбы с байкерами-нарушителями. Мотовзвод был создан летом 2016 года и за это время подтвердил свою эффективность, сообщил в пятницу начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Полицейские на мотоциклах уже приступили к патрулированию территории Екатеринбурга. Группа была создана в 2016 году и состоит из четырех мотоциклов марки BMW, сотрудники обучены, экипированы. Они очень эффективно работают в весенне-летний сезон, поэтому мы планируем увеличить мотоциклетный отряд", - сказал Буйдалин, отметив, что сроки и объемы пополнения пока обсуждаются.

По его словам, задача мотовзвода - контролировать соблюдение ПДД мотоциклистами. "Польза от этого очень большая, они выявляют мототранспорт без госномеров, мотоциклистов в состоянии алкогольного опьянения, нарушителей скоростного режима, встречаются люди, лишенные прав на легковой автомобиль. Группа также работает в вечернее время, чтобы пресекать шумные заезды байкеров. С начала сезона уже более 20 мотоциклов отправлены на штрафстоянку, меньше стало на дорогах незарегистрированной техники", - пояснил Буйдалин.

Он добавил, что число мотоциклистов в Екатеринбурге увеличивается, в настоящее время зарегистрировано более 4 тыс. единиц мототехники. "С начала 2017 года в Екатеринбурге произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате которых погиб один человек, два пострадали. Самые распространенные нарушения - превышение скорости, движение по междурядью, несвоевременная подача сигналов маневрирования", - отметил Буйдалин.

Споры о преимуществах для мотоциклистов

По мнению уральских экспертов, давать мотоциклистам дополнительные преимущества на дорогах преждевременно. Ранее ТАСС сообщал, что первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение проработать возможность внесения изменений в ПДД, согласно которым мотоциклисты могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами: двигаться между рядами, иметь отдельную стоп-линию на перекрестках.

"Конечно, нужно что-то пересмотреть в организации движения мототехники, это важно. Мы же призываем соблюдать хотя бы те правила, которые прописаны сейчас. Соблюдение уже имеющихся правил благоприятно скажется на дорожной ситуации", - подчеркнул Буйдалин.

С его мнением согласились председатель мотосообщества "Черные ножи" Вадим Хайрулин и защитник прав автомобилистов из Екатеринбурга Максим Едрышов: "Идея хорошая, но когда говорят про отдельные стоп-линии для мотоциклистов, надо понимать, что в некоторых городах разметки нет совсем. На данном этапе ситуацию может улучшить выполнение мотоциклистами и автомобилистам уже существующих правил дорожного движения", - отметил Едрышов на пресс- конференции.