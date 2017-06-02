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"МРСК Урала" увеличила прибыль по МСФО в 2,9 раз до 909 млн рублей

Новости Урала
2 июня, 13:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июня. /ТАСС

Операционные расходы компании по итогам трех месяцев составили почти 20 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "МРСК Урала" опубликовала итоги за январь-март 2017 года по Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО). Как сообщают в департаменте по связям с общественностью энергосетевой компании, прибыль компании за отчетный период составила 909,5 млн рублей. (рост в 2,9 раза к уровню аналогичного периода 2016 года - прим. ТАСС).

Прибыль до налогообложения выросла на 59%, до 1, 2 млрд рублей. Операционные расходы компании по итогам трех месяцев составили почти 20 млрд рублей (+10%). Выручка выросла на 12,1 % - до 21,2 млрд рублей, а общий совокупный доход вырос в 2,96 раза - до 854 млн рублей.

О компании

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Компания осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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