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Количество стран-участниц и регионов на Российско-Китайском ЭКСПО выросло на 50% в 2017 г.

Новости Урала
2 июня, 14:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июня. /ТАСС

В этом году впервые в ЭКСПО примут участие девять новых стран

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Количество стран и регионов, участвующих в Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет с 15 по 19 июня 2017 года в Харбине, выросло на 50% по сравнению с 2016 годом. Участие в форуме примут также девять новых стран, рассказала журналистам в пятницу генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.

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"Количество участвующих стран и регионов выросло на 50% по сравнению с прошлым годом. Зарегистрированные предприятия являются представителями 36 стран мира. В этом году впервые в ЭКСПО примут участие девять новых стран: Армения, Индонезия, Турция и ряд других. Кроме этого, в этом году свое участие уже подтвердили 18 провинций КНР, что на 33% больше прошлогоднего результата", - добавила Гэн Липин.

Генеральный консул отметила, что забронировано уже более 90% выставочных площадей. "По нашим данным, уже забронировано 2,394 тыс. выставочных стенда, общая забронированная площадь - 21,5 тыс. квадратных метров, таким образом, 92% общей площади выставочного центра уже занята", - сказала она.

По словам Гэн Липин, в этом году российские регионы активно принимают участие в выставке. "Выставочная площадь РФ на выставке увеличилась на 1 тыс. квадратных метров в этом году. Самыми крупными предприятиями страны, которые примут участие в ЭКСПО, станут: Ростех, АО "Объединенная Двигателестроительная Корпорация", УК "Особые экономические зоны" и холдинг РЖД. Среди регионов-участников: Приморский, Алтайский и Хабаровский края, Иркутская, Челябинская, Свердловская и Липецкая области", - заключила она.

Об ЭКСПО

Первое российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. квадратных метров, на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе прошло там же в 2015 году, когда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1,279 тыс. предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-Китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге, тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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