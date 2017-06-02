Полиция и волонтеры ищут в Челябинске пропавшую воспитанницу спортивного интерната

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Полицейские и волонтеры из общественной организации "Легион-Спас" вторые сутки ищут в Челябинске воспитанницу одного из спортивных интернатов города. Об этом сообщила ТАСС представитель общественников.

"Мы помогаем полиции искать воспитанницу спортинтерната, которая 31 мая ушла с тренировки и до сих пор не вернулась. Сейчас прочесываем территорию городского бора", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что за первые сутки поиска были проверены все вокзалы Челябинска и торгово-развлекательные комплексы. По одной из версий, перед тем как пропасть девочка поссорилась с ровесниками.