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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

Новости Урала
2 июня, 15:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июня. /ТАСС

При движении атмосферного фронта в регионе ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на территории Свердловской области на ближайшие сутки. Сообщение об этом появилось на сайте учреждения.

"Во второй половине дня 2 июня, ночью и днем 3 июня в Свердловской области при движении атмосферного фронта ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Местами сильные, в горах очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области предупредили уральцев о возможных последствиях. "В связи с ожидаемыми опасными погодными явлениями возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, повреждение остекления зданий и строений, обрыв линий связи и электропередачи, возникновение дорожно-транспортных происшествий вследствие нарушения правил дорожного движения. В результате шквалистых порывов ветра возможно перехлестывание линий электропередачи, способствующее возникновению пожаров. Выпадение града может привести к повреждению автомобильного транспорта, сельхозкультур", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что информация о штормовом предупреждении направлена в муниципальные образования и организации. "Муниципальным властям и органам местного самоуправления следует привести в готовность аварийно-восстановительные бригады, усилить контроль за функционированием систем жизнеобеспечения населения, организовать работу по информированию населения о мерах безопасности в период непогоды. Силы и средства Главного управления МЧС России по Свердловской области приведены в повышенную готовность для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации", - сказали в главке.

Энергокомпании региона перешли в режим повышенной готовности - усилен состав аварийных бригад и контроль за объектами. "Непогода часто провоцирует короткие замыкания на линиях электропередачи и выход из строя оборудования. В связи с этим все оперативно-дежурные бригады компании будут работать в усиленном режиме до снятия МЧС предупреждения об опасности. Мы получаем сводки о ситуации по области в ежечасном режиме", - сказал заместитель главного инженера АО "Облкоммунэнерго" Владимир Шептаев.

Также штормовое предупреждение объявлено Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). В пресс-центре Главного управления МЧС по Челябинской области в связи с надвигающейся непогодой советуют населению убрать вещи с балконов, закрыть окна. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

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