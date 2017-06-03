Синоптики продлили предупреждение о непогоде в Челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение продлено в Челябинской области до 4 июня, в регионе ожидаются грозы, сильные дожди, град, порывы ветра до 30 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Накануне об ухудшении погоды предупредили также жителей Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югры).
"По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 4 июня в связи с прохождением атмосферных фронтов по Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, а также шквалистое усиление ветра при грозах до 25-30 м/с. Подразделения ГУ МЧС России по Челябинской области переведены в режим повышенной готовности. Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС). Проводится комплекс предупредительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе главка.
Действие штормового предупреждения, объявленного синоптиками 2 июня, сохраняется на территории Свердловской области. "3 июня возможен сильный дождь, грозы, град и порывистый ветер до 25 м/с. Силы и средства МЧС, а также муниципальных образований продолжают работают в режиме повышенной готовности", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии, в течение суток на территории округа ожидается ухудшение погодных условий, сильные дожди, грозы, возможен град, штормовой ветер порывами до 18-23 м/с.
В МЧС советуют населению убрать вещи с балконов, закрыть окна. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения.