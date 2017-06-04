Энергетики восстановили электроснабжение Тракторозаводского района в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Электроснабжение жителей Тракторозаводского района в Челябинске, нарушенное из-за урагана, полностью восстановлено, сообщили в пресс- службе "МРСК Урала".

"3 июня из-за прохождения по территории Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося шквалистым ветром до 25 м/с, произошло технологическое нарушение в работе двух воздушных линий электропередачи 110 кВ "ЧГРЭС - Тракторозаводская" и "ЧТЗ - Гусеничная", в результате частично обесточенным оказался Тракторозаводский район. Выездные бригады Центральных и Челябинских городских электросетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" немедленно приступили к ликвидации последствий стихии, в настоящее время электроснабжение полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что, по информации на 22:00 по местному времени (20:00 мск) субботы, без электроснабжения по вине стихии в Челябинской области оставались 4388 человек. "На территории области продлено действие штормового предупреждения. По данным Челябинского гидрометцентра, днем 4 июня ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, а также шквалистое усиление ветра при грозах до 25-30 м/с", - уточнили в "МРСК Урала".

Ситуация в Свердловской области

В пресс-службе отметили, что дополнительные силы направлены в Горноуральский городской округ - город Нижний Тагил. "Данная территория наиболее сильно пострадала от прохождения циклона, здесь повреждены кровли жилых домов, повалены деревья, что осложняет подъезды к энергообъектам. В настоящее время специалисты энергокомпании продолжают аварийно-восстановительные работы на обесточенных объектах. По состоянию на 01:00 по местному времени (23:00 мск) отключенными оставались порядка 30 тыс. человек", - пояснили в компании.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, 3 июня действием защиты отключалась линия 110 кВ "ГОК - Качканар 6" (ОАО "ЕВРАЗ КГОК"). Был зафиксирован сброс промышленной нагрузки Качканарского горно- обогатительного комбината на 25 МВт. В 23:00 по местному времени (21:00 мск) нагрузка восстановлена", - сказали там.

Ураган на Урале

3 июня в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение: гроза, ливни, град и ураганный ветер с порывами до 25 м/с. Без электричества в регионе оставались более 38 тыс. человек, частично были обесточены "Евраз НТМК" и "Уралвагонзавод". В результате непогоды восемь человек получили травмы, один человек погиб, организована доследственная проверка. Прокуратура Свердловской области проверяет эффективность оповещения жителей Урала об урагане.

Кроме того, в Челябинске от шквального ветра пострадал один человек.

Режим ЧС введен в двух муниципалитетах Среднего Урала - в Нижнем Тагиле и Староуткинске. В ГУ МЧС по Свердловской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Свердловская железная дорога предупредила о возможных задержках поездов в регионе, связанных с падением деревьев на провода контактной сети.